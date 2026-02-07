Depuis plusieurs semaines, Disney+ a supprimé en France et en Europe le Dolby Vision, le HDR10+ et les films en 3D. Les abonnés Premium, qui paient 15,99 euros par mois, ne bénéficient plus que du HDR10 de base.
Rideau. Les abonnés français à Disney + dont vous faites peut-être partie ont remarqué la disparition brutale de ces formats avancés sur leurs écrans. La plateforme n'a pas communiqué officiellement sur ces changements, mais les tests effectués par notre confrère Numérama avec un casque Apple Vision Pro le confirment : l'onglet 3D a purement disparu de l'interface française. Il suffit pourtant d'activer un VPN américain pour que tous ces formats reviennent aussitôt. Disney+ évoque des « difficultés techniques » sans donner de calendrier de résolution, alors que la situation perdure depuis fin 2025 en Allemagne et touche désormais la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, la Pologne et les pays nordiques.
Un conflit de brevets qui bloque toute l'Europe
Le média allemand Heise a établi le lien entre cette dégradation et une action en justice intentée devant le tribunal de Munich. InterDigital, une société américaine propriétaire de milliers de brevets sur les technologies vidéo et radio, accuse Disney d'utiliser ses technologies sans licence valide. Le tribunal allemand a prononcé une injonction qui contraint la plateforme à désactiver ces formats pour ne plus enfreindre les brevets concernés. InterDigital, souvent qualifiée de « patent troll », a déjà poursuivi Amazon, Microsoft et Samsung dans des procédures similaires.
Disney+ a d'ailleurs supprimé toute mention du Dolby Vision de ses pages d'assistance européennes et même américaines. La firme joue au roi du silence sur les raisons exactes de cette régression technique, mais la coïncidence entre l'injonction allemande et la disparition progressive des formats HDR avancés dans toute l'Europe ne laisse guère de place à l'interprétation. Les fichiers 3D de Disney+, encodés en MV-HEVC, sont encapsulés avec des profils Dolby Vision : en désactivant ce dernier, la plateforme tue aussi la 3D par ricochet.
Les abonnés Premium pris en otage
Cette situation met les clients dans une impasse délicate. L'offre Premium promet justement la meilleure qualité visuelle disponible, mais elle ne livre plus que du HDR10 standard. Les quatre écrans simultanés et la définition 4K restent accessibles, certes, mais l'argument principal de cette formule à 15,99 euros par mois vient de s'effondrer. Les utilisateurs peuvent soit recourir à un VPN pour contourner la restriction géographique, soit résilier leur abonnement, soit tenter de négocier une réduction tarifaire avec Disney+.
Aucune date de retour n'est prévue pour le Dolby Vision, le HDR10+ et la 3D. Ce genre de contentieux juridique traîne souvent pendant des mois, voire des années. Disney doit maintenant choisir entre payer une licence à InterDigital ou s'engager dans une longue bataille judiciaire qui pénalisera ses abonnés européens.
Comme elle l'indique en réponse à un abonné sur un le compte support sur X, la plateforme assure « travailler activement » à rétablir l'accès à ces technologies, mais reste très floue sur la stratégie adoptée. Et comme souvent, ce sont les clients qui trinquent et continuent de payer le prix fort pour une prestation qui n'est plus à la hauteur.