Cette situation met les clients dans une impasse délicate. L'offre Premium promet justement la meilleure qualité visuelle disponible, mais elle ne livre plus que du HDR10 standard. Les quatre écrans simultanés et la définition 4K restent accessibles, certes, mais l'argument principal de cette formule à 15,99 euros par mois vient de s'effondrer. Les utilisateurs peuvent soit recourir à un VPN pour contourner la restriction géographique, soit résilier leur abonnement, soit tenter de négocier une réduction tarifaire avec Disney+.

Aucune date de retour n'est prévue pour le Dolby Vision, le HDR10+ et la 3D. Ce genre de contentieux juridique traîne souvent pendant des mois, voire des années. Disney doit maintenant choisir entre payer une licence à InterDigital ou s'engager dans une longue bataille judiciaire qui pénalisera ses abonnés européens.

Comme elle l'indique en réponse à un abonné sur un le compte support sur X, la plateforme assure « travailler activement » à rétablir l'accès à ces technologies, mais reste très floue sur la stratégie adoptée. Et comme souvent, ce sont les clients qui trinquent et continuent de payer le prix fort pour une prestation qui n'est plus à la hauteur.