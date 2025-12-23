La Motion Picture Association a pris position aux côtés de Disney. Elle soutient la contre-attaque judiciaire déposée dans le Delaware. L'association accuse InterDigital de pratiques anticoncurrentielles. Elle parle d'une « campagne mondiale de contrainte » menée à grande échelle.

Le désaccord porte sur un point précis. InterDigital réclame une rémunération pour l'encodage des vidéos par les plateformes, mais aussi pour leur décodage sur les appareils du public. La MPA estime que cette approche revient à faire payer deux fois la même diffusion.

Dans son mémoire, l'association écrit qu'InterDigital cherche à « faire double emploi ». Elle ajoute que l'entreprise exige des licences payantes des services de streaming, même lorsque les fabricants d'appareils ont déjà réglé les droits correspondants. Elle considère que ce modèle contourne les obligations RAND, censées garantir des licences raisonnables et équitables pour les standards techniques.

InterDigital avance un autre argument. Les codecs H.264 et H.265 resteraient optionnels pour les services de streaming. Les plateformes pourraient choisir une autre technologie. La MPA rejette cette idée. Elle rappelle qu'un tel choix rendrait les services incompatibles avec l'immense majorité des téléviseurs et smartphones en circulation. L'association qualifie cet argument d'« excuse artificielle ».

Tout ceci ne serait que de la cuisine interne de tribunaux, sauf que. La MPA établit un lien direct entre ces litiges et les abonnements payés par les utilisateurs. « Tout cela implique des coûts substantiels, qui pourraient conduire à des frais d'abonnement plus élevés ou à une réduction de la production et de la diffusion de contenus diffusés en streaming », note l'association dans son mémoire.

D'ailleurs, certaines décisions produisent déjà des effets visibles. InterDigital a obtenu des injonctions en Allemagne et au Brésil, qui ont bloqué temporairement la diffusion de contenus Disney dans ces pays. Ces mesures restent ciblées, mais montrent jusqu'où peut aller ce conflit.