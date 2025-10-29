Et si une partie du trafic des grandes plateformes de streaming servait en réalité à diffuser… des flux piratés ?



C’est le paradoxe du CDN leeching, une pratique encore méconnue du grand public, mais redoutablement efficace. En quoi consiste-t-elle ? Et bien, c'est assez simple : plutôt que d’héberger leurs propres serveurs, certains services pirates exploitent directement les réseaux de diffusion utilisés par Netflix, Prime Video, ou encore Disney+. Ainsi, ils sont dans la capacité de redistribuer et diffuser des vidéos en haute définition, stables, sans coupure, sur des plateformes illégales, le tout en laissant la facture aux plateformes et aux ayants droit.