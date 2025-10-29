Pendant que les plateformes de streaming multiplient les campagnes contre le partage de comptes et le piratage direct, une menace bien plus silencieuse mine leur modèle économique : le CDN Leeching.
Ce terme technique désigne une faille dans l’infrastructure même du streaming vidéo, utilisée aussi bien par Netflix, Disney+ ou Amazon que par des services pirates. Et le plus inquiétant, c’est qu’elle détourne les ressources des diffuseurs légitimes sans qu’ils puissent vraiment s’en rendre compte.
Le CDN Leeching, c'est quoi ?
Et si une partie du trafic des grandes plateformes de streaming servait en réalité à diffuser… des flux piratés ?
C’est le paradoxe du CDN leeching, une pratique encore méconnue du grand public, mais redoutablement efficace. En quoi consiste-t-elle ? Et bien, c'est assez simple : plutôt que d’héberger leurs propres serveurs, certains services pirates exploitent directement les réseaux de diffusion utilisés par Netflix, Prime Video, ou encore Disney+. Ainsi, ils sont dans la capacité de redistribuer et diffuser des vidéos en haute définition, stables, sans coupure, sur des plateformes illégales, le tout en laissant la facture aux plateformes et aux ayants droit.
Une perte à hauteur de 30 % ?
Il faut savoir que les Content Delivery Networks (CDN) constituent la colonne vertébrale du streaming moderne. Ces infrastructures répartissent les flux vidéo sur des milliers de serveurs à travers le monde pour garantir une lecture fluide, même lors d’un pic d’audience. Mais ce maillage mondial présente certaines failles…
Parmi elles, des clés d’accès ou des tokens peuvent être dérobés, parfois interceptés sur des applications mal sécurisées, de mauvaises configurations de serveurs CDN peuvent laisser certaines portes ouvertes, ou la faille peut être à l'origine d'une falsification de type referrer spoofing, qui permet de se faire passer pour un domaine autorisé.
Des entreprises spécialisées dans la cybersécurité, comme Velocix ou Irdeto, alertent depuis plusieurs années : jusqu’à 30 % du trafic CDN de certaines plateformes pourrait être consommé par des utilisateurs non autorisés. Et contrairement aux sites pirates classiques, ces flux proviennent directement des serveurs légitimes, la qualité de diffusion est donc identique. Si ces données s'avèrent véridiques, c'est évidemment une perte colossale pour l’industrie, que le cabinet Parks Associates estime à plus de 100 milliards de dollars d’ici 2027.
Une économie parallèle juteuse
Ce nouveau type de piratage a fait émerger une économie parallèle baptisée "Piracy-as-a-Service". Pour quelques dizaines de milliers de dollars, un opérateur peut acheter un kit complet : interface de streaming, système de paiement, gestion des abonnements… et bien sûr, un accès aux flux piratés.
Une fois en ligne, ces plateformes fonctionnent comme des services légitimes, avec abonnements mensuels, publicités, offres “premium” et interface soignée.
Selon Verimatrix, certains "entrepreneurs" peuvent dégager jusqu’à 90 % de marge en détournant le trafic CDN. De leur côté, les acteurs légaux paient la bande passante consommée, tandis que les pirates encaissent les profits.
À mesure que la guerre contre le piratage s’intensifie, le CDN Leeching agit comme une fuite invisible dans un navire qu’on croyait étanche. Et tant que cette faille structurelle ne sera pas colmatée, le streaming légal continuera, paradoxalement, à financer une partie de son propre piratage.
