Derrière ces marques zombies se joue donc une partie bien plus large que celle du piratage classique. Le fait est qu'elles ne sont pas seulement le symptôme d’une lutte inefficace, mais le signe d’une économie autonome, organisée, capable de renaître indéfiniment grâce à la notoriété, aux revenus publicitaires et à la demande toujours présente du public.



La MPA peut faire tomber des sites, saisir des domaines et obtenir des condamnations. Mais tant qu’un nom pirate aura une valeur marchande, il y aura toujours quelqu’un pour le faire revivre. Et dans ce cimetière numérique où chaque tombe est un portail monétisé, les fantômes du streaming ont encore de beaux jours devant eux.