D’un point de vue stratégique, cette injonction représente l’arme antipiratage la plus puissante jamais déployée. Elle combine les forces du droit, de la technique et de la coopération internationale pour atteindre ce que les simples blocages DNS ne pouvaient pas faire : éteindre les sites à la racine.



Pour les ayants droit, c’est une victoire majeure dans la guerre contre le piratage, longtemps jugée perdue d’avance. Pour les défenseurs de la neutralité du Net, c’est une zone grise inquiétante, car elle crée un précédent… une juridiction nationale capable d’imposer une censure globale, sans contradiction, hors de ses frontières.



Mais dans les faits, cette offensive pourrait remodeler durablement la lutte contre le piratage. Jusqu’ici, les blocages restaient locaux, les suspensions isolées, et les sites pirates avaient toujours un pas d’avance. En mutualisant les moyens juridiques et techniques, l’industrie du cinéma vient peut-être de trouver la formule capable d’enrayer le cycle infini du “couper et repousser”.