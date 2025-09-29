La plateforme pirate Streamcast, dont une structure a été démantelée il y a plus d'un mois, vient de récupérer l'un des domaines précédemment saisis par les autorités américaines, de façon assez cocasse. Elles ont tout simplement oublié de le renouveler.
Quand on obtient un mandat fédéral pour saisir un nom de domaine pirate, on imagine que le gouvernement va le surveiller comme le lait sur le feu. Raté. Les autorités américaines ont laissé expirer streameast[.]xyz, ce qui a permis au site de streaming sportif illégal de récupérer tranquillement son bien. Une bourde administrative qui fait d'une victoire juridique importante contre le streaming sportif illégal un embarrassant camouflet pour les forces de l'ordre.
Streameast récupère son domaine sans passer par la case tribunal
En août 2024, les autorités américaines obtenaient un mandat auprès d'un tribunal fédéral de Louisiane pour saisir six domaines de Streameast, dont le fameux streameast[.]xyz. Les bannières de saisie s'affichaient fièrement, en menaçant notamment les contrevenants de poursuites pénales et de prison. Procédure judiciaire, coordination entre services, paperasse administrative, tout y était ! Tout ça pour... laisser expirer le domaine quelques mois plus tard.
Car c'est exactement ce qui s'est produit. Début 2025, streameast[.]xyz redevenait disponible dans le système d'enregistrement des domaines. L'équipe originale de Streameast, qui continuait ses activités sur d'autres adresses depuis la saisie, n'en revenait probablement pas. Il suffisait d'attendre patiemment que l'administration oublie de renouveler l'enregistrement du domaine.
Le site a donc discrètement réenregistré son ancien domaine, sans mener la moindre procédure judiciaire. Streameast[.]xyz pointait donc à nouveau ce week-end vers le contenu pirate, comme si rien ne s'était passé. TorrentFreak, qui a révélé l'affaire ce dimanche 28 septembre, confirme que l'équipe originale contrôle bien le domaine. Une victoire majeure pour un site qui défie les autorités depuis des années.
L'ironie d'une lutte contre le piratage à deux vitesses
L'anecdote serait presque drôle si elle ne révélait pas un problème plus profond. D'autres domaines saisis lors de la même opération, comme streameast[.]io, ont bien été renouvelés par le gouvernement. Difficile de comprendre pourquoi streameast[.]xyz a été laissé à l'abandon. Est-ce une négligence, un oubli administratif, ou un simple manque de coordination entre différents services ?
La situation devient encore plus absurde quand on la replace dans son contexte. Le 24 août dernier, l'ACE et la police égyptienne annonçaient en grandes pompes le démantèlement d'un réseau Streameast, une plateforme originale regroupant 80 domaines et totalisant 1,6 milliard de visites annuelles. Sauf que ce n'était pas le Streameast original, qui continue tranquillement ses activités... notamment sur le domaine fraîchement récupéré.
S'il était encore accessible autour de 16h ce lundi, le site ne semble pas être accessible en continu, au moment où nous bouclons ces lignes. Ce qui est certain, c'est que sans suivi administratif rigoureux, les efforts consentis pour lutter contre le piratage tombent à l'eau. Les individus derrière le streaming illégal, eux, ont juste besoin de patience et d'une connexion internet pour récupérer leurs billes.