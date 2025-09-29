Quand on obtient un mandat fédéral pour saisir un nom de domaine pirate, on imagine que le gouvernement va le surveiller comme le lait sur le feu. Raté. Les autorités américaines ont laissé expirer streameast[.]xyz, ce qui a permis au site de streaming sportif illégal de récupérer tranquillement son bien. Une bourde administrative qui fait d'une victoire juridique importante contre le streaming sportif illégal un embarrassant camouflet pour les forces de l'ordre.