La manœuvre est d'autant plus cynique qu'elle cible spécifiquement les gammes intermédiaires et d'entrée de gamme, celles vendues par palettes entières aux entreprises. Les machines « premium » avec écrans 4K ou licences Dolby gardent, elles, le précieux sésame activé. C'est donc le PC du comptable ou de l'étudiant qui trinque, transformé en grille-pain dès qu'il s'agit de décoder une vidéo un peu lourde.

Sans décodage matériel, c'est le processeur principal qui doit tout faire à la force de ses transistors. Résultat : la batterie fond comme neige au soleil et les ventilateurs s'emballent. Dell pousse l'audace jusqu'à conseiller l'achat d'une extension logicielle payante sur le Microsoft Store. On apprécie l'ironie : le constructeur économise sur votre dos et vous suggère ensuite de mettre la main à la poche pour compenser son avarice.