HP et Dell viennent de nous faire un joli coup de Trafalgar en désactivant le décodage matériel HEVC sur plusieurs gammes de PC portables. L'objectif ? Économiser quelques dollars de licence par machine. Le résultat ? Un matériel bridé et des utilisateurs qui rament.
Vos vidéos en ligne rament sans raison ? Votre nouveau PC portable semble déjà à la peine ? Ne cherchez plus, HP et Dell ont décidé de jouer les apprentis sorciers en désactivant une fonction essentielle de votre machine, tout ça pour économiser une poignée de dollars. Une petite économie pour eux, un gros problème pour vous.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Le bridage par la petite porte
Imaginez acheter une voiture de sport dont le constructeur aurait secrètement bridé la boîte de vitesses pour éviter une taxe pollution. C'est exactement ce que font HP et Dell depuis 2024. Des milliers d'utilisateurs se sont réveillés avec des navigateurs web incapables de lire fluidement des vidéos HEVC (H.265), subissant des chargements infinis sur Chrome ou Firefox.
Le coupable n'est pas votre processeur Intel ou AMD, qui sait parfaitement gérer ce format depuis bientôt dix ans. Non, le problème vient d'une décision délibérée : désactiver cette capacité native via le micrologiciel ou les pilotes. Pourquoi ? Pour esquiver les frais de licence réclamés par des consortiums comme MPEG LA ou HEVC Advance. Ces redevances, qui peuvent grimper jusqu'à un dollar par machine, semblent insupportables pour nos géants de l'informatique, pourtant pas les derniers à soigner leurs marges.
L'art de refiler la facture au client
La manœuvre est d'autant plus cynique qu'elle cible spécifiquement les gammes intermédiaires et d'entrée de gamme, celles vendues par palettes entières aux entreprises. Les machines « premium » avec écrans 4K ou licences Dolby gardent, elles, le précieux sésame activé. C'est donc le PC du comptable ou de l'étudiant qui trinque, transformé en grille-pain dès qu'il s'agit de décoder une vidéo un peu lourde.
Sans décodage matériel, c'est le processeur principal qui doit tout faire à la force de ses transistors. Résultat : la batterie fond comme neige au soleil et les ventilateurs s'emballent. Dell pousse l'audace jusqu'à conseiller l'achat d'une extension logicielle payante sur le Microsoft Store. On apprécie l'ironie : le constructeur économise sur votre dos et vous suggère ensuite de mettre la main à la poche pour compenser son avarice.
Cachez ce codec que je ne saurais voir
Le plus agaçant dans cette histoire reste l'opacité. Si HP a le mérite d'indiquer discrètement dans certaines fiches techniques que « l'accélération matérielle est désactivée », Dell joue la carte du silence radio dans ses spécifications. Même les techniciens d'Intel s'arrachent les cheveux pour comprendre pourquoi leurs puces, pourtant compatibles, refusent de faire le travail.
Cette pingrerie industrielle pourrait toutefois accélérer une transition salutaire vers le codec AV1. Gratuit, performant et soutenu par tous les grands noms de la tech (sauf ceux qui vivent des rentes de brevets), il représente l'avenir. En attendant, si votre PC portable tout neuf peine à lire une vidéo, ne cherchez pas : ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité comptable.