Cette communication d’Asus intervient seulement après qu’un rapport détaillé, compilé par des utilisateurs et relayé par la presse, a mis en lumière l’étendue des dégâts. Le problème ne date pas d’hier et toucherait des portables ROG commercialisés depuis 2021, toutes configurations confondues. Le correctif proposé pour seulement deux références ressemble donc à une goutte d’eau dans un océan de mécontentement.

Sur les forums, le doute prédomine. Les propriétaires de ces machines coûteuses, vendues pour leur performance, se demandent pourquoi il aura fallu tant de temps pour obtenir une simple reconnaissance du problème. L’histoire de l’informatique est riche en promesses de correctifs miracles qui n’ont fait que déplacer le problème. L’épisode des saccades liées au fTPM d’AMD, qui avait nécessité des mois de mises à jour chez tous les fabricants, est encore dans toutes les mémoires.

En définitive, cette annonce d’Asus ressemble à un premier pas, mais certainement pas à une victoire. Le déploiement d’un BIOS bêta est une manœuvre classique pour calmer les esprits tout en gagnant du temps. La véritable épreuve sera la publication de versions finales, stables et surtout efficaces pour l’ensemble des modèles affectés.