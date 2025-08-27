Il y a déjà quelques mois, des utilisateurs ont remonté de sérieux problèmes sur leur flambant neuve configuration AMD AM5 : des processeurs et des sockets étaient tout simplement brûlés et, le plus souvent, inutilisables.

Ce problème, nous l'avions évoqué dès le mois d'avril dernier et il semblait alors concerner principalement les cartes mères de la marque ASRock, laquelle avait reconnu sa responsabilité. Pour être plus précis, voici le message communiqué à l'époque par la société AMD qui, il faut le reconnaître, n'était pas forcément très loquace.

« Nous avons connaissance d'un nombre limité de signalements d'utilisateurs impliquant des cartes mères ASRock AM5 ne parvenant pas à démarrer. Suite à une enquête conjointe, AMD et ASRock ont ​​identifié un problème de compatibilité mémoire présent dans les versions antérieures de BIOS, qui a été corrigé avec le dernier BIOS. ASRock a déjà publié des recommandations concernant ce problème et a traité un signalement isolé de processeur endommagé.

Il est important de noter qu'un échec du démarrage peut être dû à divers facteurs et n'indique pas nécessairement un processeur défectueux. Nous recommandons aux utilisateurs de commencer par mettre à jour leur BIOS vers la dernière version disponible pour leur modèle de carte mère. Si le problème persiste, nous encourageons les utilisateurs à contacter notre service client pour obtenir une assistance et un diagnostic supplémentaires ».