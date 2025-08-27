Après plusieurs semaines d'incertitudes, AMD évoque enfin la question des socket AM5 brûlés… pour décliner toute responsabilité de son côté : des BIOS non conformes seraient en cause.
Pas de raison après tout qu'Intel soit le seul à connaître des soucis avec certains de ses processeurs – souvenez-vous la longue affaire des Core i7/i9 des 13e et 14e génération – AMD n'y échappe. Sauf que dans le cas du promoteur du socket AM5, ce sont les fabricants de cartes mères qui sont pointés du doigt.
Des processeurs et sockets AM5 brûlés
Il y a déjà quelques mois, des utilisateurs ont remonté de sérieux problèmes sur leur flambant neuve configuration AMD AM5 : des processeurs et des sockets étaient tout simplement brûlés et, le plus souvent, inutilisables.
Ce problème, nous l'avions évoqué dès le mois d'avril dernier et il semblait alors concerner principalement les cartes mères de la marque ASRock, laquelle avait reconnu sa responsabilité. Pour être plus précis, voici le message communiqué à l'époque par la société AMD qui, il faut le reconnaître, n'était pas forcément très loquace.
« Nous avons connaissance d'un nombre limité de signalements d'utilisateurs impliquant des cartes mères ASRock AM5 ne parvenant pas à démarrer. Suite à une enquête conjointe, AMD et ASRock ont identifié un problème de compatibilité mémoire présent dans les versions antérieures de BIOS, qui a été corrigé avec le dernier BIOS. ASRock a déjà publié des recommandations concernant ce problème et a traité un signalement isolé de processeur endommagé.
Il est important de noter qu'un échec du démarrage peut être dû à divers facteurs et n'indique pas nécessairement un processeur défectueux. Nous recommandons aux utilisateurs de commencer par mettre à jour leur BIOS vers la dernière version disponible pour leur modèle de carte mère. Si le problème persiste, nous encourageons les utilisateurs à contacter notre service client pour obtenir une assistance et un diagnostic supplémentaires ».
De puis cette première publication, d'autres cas ont été remontés et il semble que la marque ASRock ne soit pas la seule en cause, même si nos confrères de TechSpot ne mentionnent pas clairement d'autres marques.
Seule responsabilité des fabricants de cartes mères ?
Au travers d'un échange publié sur QuasarZone, des responsables d'AMD ont enfoncé le clou et réitéré les précédentes recommandations. Ainsi, David McAfee et Travis Kirsch n'ont pas évoqué d'éventuels soucis du côté d'AMD dont la position reste claire : « AMD a la volonté d'offrir des produits de la plus haute qualité à travers de longues phases de tests rigoureux. Nous recommandons systématiquement de mettre à jour le BIOS de votre carte mère vers la dernière version ».
Oui, vous l'aurez remarqué, AMD continue à incriminer les BIOS des fabricants de cartes mères et d'encourager la mise à jour vers sa propre mise à jour de la fin-mai qui permettait, notamment, de revenir sur des paramètres du Precision Boost Overdrive, une fonctionnalité souvent pointées du doigt : AMD a ainsi ajusté les réglages de Thermal Design Current, d'Electrical Design Current ainsi que les Shadow Voltages. La marque souligne que depuis ces mises à jour, le nombre de problèmes de brûlure a largement diminué.
Des problèmes qui n'ont toutefois pas complètement disparu et justifient donc la mise au point effectuée par AMD. À QuasarZone, les deux responsables de la firme ont ainsi indiqué « travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour résoudre ces problèmes de nature complexe et développer davantage la plateforme ». Une chose est en tout cas claire pour AMD : la qualité de ses puces n'est pas en cause, mais la grande variété des configurations rend délicate la pose d'un diagnostic précis.
Tout porte toutefois à croire que les réglages de BIOS sont en cause et se pose alors la question de la responsabilité des uns et des autres. Bien sûr, le réglage de telles options dans les BIOS est le fait des fabricants de cartes mères qui cherchent à pousser les puces pour devancer leurs concurrents. Reste à savoir si, comme nous le supposions avec Intel, AMD ferme les yeux car cela lui permet d'être largement devant son concurrent ?