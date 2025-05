Cela fait maintenant plus d'un an que les premiers témoignages ont été publiés sur le Net même si Intel n'a reconnu les soucis d'instabilité de ses processeurs de 13e et 14e génération qu'un peu plus récemment.

Plus d'un an donc et alors que nous pensions en avoir complètement terminé en fin d'année dernière, voilà que la publication d'un nouveau microcode ravive ce douloureux souvenir. Heureusement, pour la bonne cause.