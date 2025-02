Notamment relayée par nos confrères de VideoCardz, la réponse d'ASUS n'a donc pas tardé, et c'est un bon point. Quelques jours à peine après l'annonce de ce problème, la firme a donc communiqué sur le Reddit de NVIDIA.

Par la voix d'ASUS_MKTLeeM, la marque répond de manière on ne peut plus claire : « Lors de nos tests et de notre évaluation du très petit nombre de cas signalés, nous n'avons constaté aucun dommage à la carte mère ou à la carte graphique qui pourrait affecter la fonctionnalité et/ou les performances. » On notera qu'il n'a pas été nié que les cartes puissent être marquées par le système, mais simplement que cela n'affecte pas les fonctionnalités ou les performances.