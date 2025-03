Lancé dans le courant de l'année dernière, le système Q-Release Slim est, de manière on ne peut plus logique, une évolution du système Q-Release, lequel permettait grâce à un simple bouton de désengager la carte graphique de son emplacement PCI Express afin de la retirer plus facilement.

Avec le Q-Release Slim, ASUS voulait aller encore un peu plus loin en autorisant le retrait de la carte graphique en la faisant tout bêtement et très légèrement basculer vers l'avant. Il n'était alors même plus question de presser sur le moindre bouton. Osons le dire, une solution parfaite pour le fainéant patenté qui sommeille en chacun de nous.