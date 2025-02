Là où les choses prennent toutefois une drôle de tournure, c'est que quelques jours après cette réponse d'ASUS États-Unis, nous avons eu un son de cloche complètement différent de la part d'ASUS Chine.

Rappelons que les premières critiques à l'encontre du système Q-Release Slim sont apparues en Chine. Si ASUS Chine a mis plus de temps à répondre qu'ASUS États-Unis, la firme a surtout apporté bien plus d'éléments et a commencé par souligner qu'une nouvelle version du Q-Release Slim est en développement.

ASUS Chine précise par ailleurs qu'elle va remplacer les cartes mères dotées de l'actuel système Q-Release Slim par de nouvelles, gratuitement. Mais les choses ne s'arrêtent pas là et les acheteurs qui ne souhaitent pas démonter leur PC pour renvoyer la carte mère recevront une compensation de 200 yuans (environ 30 euros) en carte cadeau.