Intel et BOE travaillent de concert pour généraliser l'adoption, sur PC portables, de nouveaux écrans capables de descendre à tout juste 1 Hz. Couplée à d'intéressantes nouveautés logicielles, cette spécificité pourrait changer pas mal de choses pour l'autonomie de nos laptops.
La nouvelle génération de processeurs mobiles, qu'ils soient basés sur les architectures ARM ou x86, comme les nouvelles puces Panther Lake, ont permis d'améliorer sensiblement l'autonomie de nos PC portables. Une nouvelle avancée matérielle, cette fois dans le domaine de l'affichage, devrait permettre à nos futures machines de franchir un cap supplémentaire en termes d'endurance sur batterie.
Intel et BOE tiennent quelque chose
Peu ou prou un an après l'annonce par BOE de nouvelles dalles, capables de descendre à une fréquence de rafraîchissement de 1 Hz seulement, en idle, Intel et BOE ont annoncé fin octobre travailler ensemble pour généraliser l'adoption de ce nouveau type de panneaux sur la prochaine génération d'ordinateurs portables.
Ce type de solution, que l'on trouve depuis des années sur smartphones grâce aux écrans OLED à technologie LTPO, notamment, est censée permettre de réduire de 65% la consommation d'énergie de l'écran sur les laptops équipés, attendus en 2026 et par la suite.
Cette nouveauté matérielle est vouée à être couplée à un nouveau panel de technologies d'efficacité énergétique, mises au point par Intel, et basées sur l'IA. Ces technologies visent notamment à ajuster intelligemment la qualité d'image et la consommation d'énergie de l'écran pour préserver au maximum l'autonomie.
Des dalles 1 Hz bientôt sur nos laptops
Parmi ces technologies, ce qu'Intel appelle le Multi-Frequency Display (MFD) qui vise à peaufiner la coordination entre le système d'exploitation, le pilote graphique Intel et le pilote de l'écran, afin d'ajuster le taux de rafraîchissement de façon dynamique, zone par zone et en fonction des besoins, en analysant l'activité en cours sur le PC à l'aide de l'IA.
En parallèle, Intel évoque aussi son SmartPower HDR, qui optimise pour sa part la tension appliquée aux LEDs qui composent l'écran, et ce en fonction de la luminosité du contenu affiché, de façon à réduire sensiblement les besoins énergétiques du mode HDR sur laptop. Une technologie plutôt bien fichue que nous avions d'ailleurs pu apercevoir à Phoenix, lors de l'Intel Tech Tour 2025.
Seul bémol : ces technologies seront réservées aux machines équipées de puces Intel. Intel et BOE expliquent néanmoins qu'ils encourageront l'un comme l'autre l'utilisation de dalles 1 Hz, et le recours à ces technologies d'efficacité énergétique sur un maximum de PC portables dès le début d'année prochaine. Nous devrions donc découvrir assez vite qu'elle est la portée concrète de ce partenariat.