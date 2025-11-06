Peu ou prou un an après l'annonce par BOE de nouvelles dalles, capables de descendre à une fréquence de rafraîchissement de 1 Hz seulement, en idle, Intel et BOE ont annoncé fin octobre travailler ensemble pour généraliser l'adoption de ce nouveau type de panneaux sur la prochaine génération d'ordinateurs portables.

Ce type de solution, que l'on trouve depuis des années sur smartphones grâce aux écrans OLED à technologie LTPO, notamment, est censée permettre de réduire de 65% la consommation d'énergie de l'écran sur les laptops équipés, attendus en 2026 et par la suite.

Cette nouveauté matérielle est vouée à être couplée à un nouveau panel de technologies d'efficacité énergétique, mises au point par Intel, et basées sur l'IA. Ces technologies visent notamment à ajuster intelligemment la qualité d'image et la consommation d'énergie de l'écran pour préserver au maximum l'autonomie.