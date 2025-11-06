La course à la fréquence de rafraîchissement semble loin d’être terminée. Après avoir franchi le cap des 500 puis des 720 Hz, le monde du gaming s’apprête à voir débarquer les tout premiers écrans capables d’atteindre les 1000 Hz, soit mille images affichées par seconde.
La barre symbolique du Kilohertz va-t-elle être franchie en 2026 ? Alors que TCL avait déjà présenté un prototype d'écran 1 000 Hz il y a peu, d'autres constructeurs pourraient bien en commercialiser dès l'année prochaine.
Une collaboration inédite entre AntGamer et AMD
La marque AntGamer a en effet annoncé travailler sur un moniteur 1 000 Hz en partenariat avec AMD, une association qui vise clairement le segment de l’eSport ultra-compétitif. L’écran, encore en développement, s’appuiera sur une dalle TN, une technologie choisie pour sa réactivité, mais aussi connue pour ses nombreux compromis en matière de contraste, de colorimétrie, ou encore du côté des angles de vision.
De ce que l'on sait pour le moment, le modèle bénéficierait d’une insertion d’images noires (BFI) et d’un rétroéclairage à zones, afin d’améliorer la netteté perçue lors des mouvements rapides. Pour AMD, ce type d’affichage pourrait profiter à des titres comme Counter-Strike 2 ou PUBG, où chaque milliseconde compte.
AOC vise aussi le Kilohertz, avec un "dual-mode"
De son côté, AOC préparerait un modèle 27 pouces capable de basculer entre 500 Hz en QHD et 1000 Hz en 1080p. Un mode « double fréquence » qui permettrait d’adapter la résolution à la puissance du PC et au type de jeu pratiqué, comme on le trouve déjà sur des moniteurs comme le LG UltraGear OLED 32GS95UE-B.
Selon les informations glanées sur certains médias chinois, le constructeur travaillerait également sur un autre écran de 27 pouces, limité à 360 Hz, mais doté de la technologie Nvidia G-Sync Pulsar. Ce dernier promettrait un « effet 1000 Hz » grâce à un algorithme de compensation dynamique de la latence et du flou de mouvement. Une promesse encore théorique, la technologie ayant déjà subi plusieurs reports.
Un exploit d’ingénierie… à relativiser
Certes, atteindre 1000 Hz représente une belle prouesse technique, mais le bénéfice réel pour l’utilisateur reste discutable. Au-delà de 480 ou 500 Hz, les gains perceptibles deviennent minimes pour la majorité des joueurs, ce que plusieurs études tendent à montrer.
D’autant que la clarté de mouvement dépend aussi d’autres paramètres, comme la persistance visuelle de la dalle (MPRT), la luminosité effective avec ou sans BFI et bien sûr la chaîne de rendu, depuis la carte graphique jusqu’à l’affichage final où chaque maillon (moteur de jeu, GPU, connectique, processeur vidéo et dalle) doit suivre le rythme sans introduire de latence.
Surtout, la dalle joue un rôle essentiel. Un écran OLED peut ainsi offrir une fluidité perçue supérieure, à fréquence de rafraichissement égale, en raison de sa réactivité et de son absence de rémanence. En d’autres termes, la course aux chiffres ne garantit pas une meilleure expérience visuelle, surtout si c'est pour jouer sur une dalle TN…
Et la bande passante ?
Pour afficher 1000 images par seconde, encore faut-il que le signal vidéo puisse suivre ! L’autre enjeu se joue naturellement sur le terrain de la connectique.… Le DisplayPort 2.1 peut théoriquement supporter le 1080p à 1000 Hz, mais uniquement avec compression DSC et sans HDR. Le futur HDMI 2.2, encore non finalisé, pourrait atteindre 96 Gbps, soit davantage que les 80 Gbps du DisplayPort 2.1.
Ces contraintes laissent entrevoir un travail d’optimisation colossal, aussi bien du côté des cartes graphiques que des câbles et circuits d’affichage.