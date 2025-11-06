yomiel

C’est drôle que les plus enthousiastes préfèrent émuler un écran full HD en 24 pouces @ 500 ou 720 Hz avec l’image au centre entourée de bordures noires plutôt que faire afficher en QHD natif @ 360 Hz sur un 27 pouces.

Ca me rappelle un peu les puristes sur Quake III et CS qui mettaient leurs écrans en ratio 4:3 letterbox sur les écrans qui sont devenus pratiquement tous 16/9, mais c’est pour d’autres raisons (hfov).

Et comme j’avais souligné autrefois, le (fast)TN est devenu un produit de niche vendu très cher. Sur le bas de gamme (disons 24 pouces FHD à moins de 100 euros), on retrouve surtout des dalles VA désormais.