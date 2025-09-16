Une légende urbaine voulait que l'œil ne peut ressentir plus de 25 images par seconde… Mais était-il vraiment indispensable de pousser jusqu'à 1 000 ips pour prouver le contraire ?
Jamais en manque d'inspiration quand il s'agit de communiquer autour des capacités de ses processeurs dans le domaine du jeu vidéo, AMD franchit donc une nouvelle étape en évoquant pas moins de 1 000 images par seconde sur une poignée de jeux parmi les plus connus.
« Vers l'infini et au-delà » ?
Il n'y a encore pas si longtemps, avoir un écran capable d'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz était le nec plus ultra et, déjà, des voix s'élevaient pour exprimer le côté « futile » d'une telle valeur.
Pour autant, aujourd'hui plus rien ne semble pouvoir arrêter les fabricants de moniteurs PC lesquels rivalisent de chiffres à lancer au visage de la concurrence. Ainis, en l'espace de quelques semaines, des fréquences de 240 Hz et même de 360 Hz ont été complètement ringardisées par les dernières annonces qui nous sont tombées dessus lors de la ChinaJoy.
Peu avant le salon de Chine, AOC dévoilait deux écrans en mesure d'atteindre les 610 Hz et LG surenchérissait quelques jours plus tard avec des références visant les 720 Hz, en OLED qui plus est ! Ce n'était toutefois rien puisque lors de la GamesCom donc, AntGamer – filiale du fabricant chinois HKC – a annoncé un écran capable de 1 000 Hz, à venir en 2026 ?!
1 000 Hz pour l'écran, 1 000 ips pour le GPU+CPU
Une annonce qui n'est visiblement pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Au cours d'un événement dédié au jeu vidéo en Chine, AMD a effectivement diffusé une diapositive sur laquelle les 1 000 images par seconde étaient à l'honneur.
Relayée par @realVictor_M sur X et nos confrères de VideoCardz, la diapositive en question a été conçue pour souligner la puissance des processeurs AMD dotés de la technologie 3D Vertical Cache, les fameuses puces « X3D ». Pas n'importe lesquelles cependant, puisqu'il s'agit bien sûr de faire parler de la dernière génération, les 9000X3D.
La diapositive souligne que ces processeurs sont effectivement en mesure de faire tomber ce seuil des 1 000 ips… mais tout de même pas sur n'importe quel jeu : Counter-Strike 2, FragPunk, League of Legends, Marvel Rivals, PUBG et Valorant constituent le panel retenu par AMD pour afficher « sa performance ». Des jeux qui sont assez anciens et connus pour leur relative légèreté.
Nous sommes d'ailleurs agréablement surpris de cette honnêté affichée par AMD qui ne semble pas chercher à noyer le poisson : des GeForce RTX 5080 et RTX 5090D ont été utilisées pour ces 1 000 ips car, avec une Radeon RX 9070 XT, les processeurs Ryzen 7 9800X3D ou Ryzen 9 9950X3D ne peuvent plus garantir cette performance que sur League of Legends et Valorant.
Reste que l'on a beaucoup de mal à comprendre l'engouement autour de tels chiffres. Alors certes cartes graphiques, écrans et processeurs semblent être en phase sur cet objectif du 1 000 ips, mais alors que nos yeux peinent à percevoir une différence entre le 240 Hz et le 360 Hz, on se demande s'il existe un seul humain sur Terre pour distinguer du 500 Hz et du 1 000 Hz ?