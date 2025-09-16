La diapositive souligne que ces processeurs sont effectivement en mesure de faire tomber ce seuil des 1 000 ips… mais tout de même pas sur n'importe quel jeu : Counter-Strike 2, FragPunk, League of Legends, Marvel Rivals, PUBG et Valorant constituent le panel retenu par AMD pour afficher « sa performance ». Des jeux qui sont assez anciens et connus pour leur relative légèreté.

Nous sommes d'ailleurs agréablement surpris de cette honnêté affichée par AMD qui ne semble pas chercher à noyer le poisson : des GeForce RTX 5080 et RTX 5090D ont été utilisées pour ces 1 000 ips car, avec une Radeon RX 9070 XT, les processeurs Ryzen 7 9800X3D ou Ryzen 9 9950X3D ne peuvent plus garantir cette performance que sur League of Legends et Valorant.

Reste que l'on a beaucoup de mal à comprendre l'engouement autour de tels chiffres. Alors certes cartes graphiques, écrans et processeurs semblent être en phase sur cet objectif du 1 000 ips, mais alors que nos yeux peinent à percevoir une différence entre le 240 Hz et le 360 Hz, on se demande s'il existe un seul humain sur Terre pour distinguer du 500 Hz et du 1 000 Hz ?