Antgamer présente un écran avec une fréquence de 1000 Hz. Pour quel usage ? Est-ce réellement utile ? Avec sa dalle TN, il promet d'améliorer le flou de mouvement pour les hardcore gamers ultra exigeants, ni plus ni moins.
Vous distinguez un écran gamer 240 Hz d'un 360 Hz ? Alors place à un exercice un peu plus difficile : jouer à ce petit jeu avec une fréquence de 1000 Hz. La marque Antgamer, filiale du fabricant chinois HKC, a dévoilé un prototype d’écran offrant un tel taux de rafraîchissement. Ce modèle, dont le lancement est prévu pour 2026, vise à améliorer la netteté et la fluidité visuelle, notamment pour les joueurs exigeants. Mais est-ce vraiment un concours de chiffres ou une réelle utilité ?
Une technologie innovante pour réduire le flou de mouvement
Antgamer, également connue sous le nom d’Ant ESports, avait après un lancement par Koorui, commercialisé l’ANT257PF, un moniteur gaming affichant une fréquence de 750 Hz. Ces modèles disposent d'une dalle TN, bien entendu. Bien que les fréquences élevées, comprises entre 240 Hz et 500 Hz, offrent déjà une expérience fluide, le rétroéclairage continu peut générer un flou de mouvement.
Pour remédier à ce problème, le nouveau prototype intègre un système de rétroéclairage zonal. Contrairement aux écrans LCD classiques, où le rétroéclairage s’allume et s’éteint de manière uniforme. Cette technologie divise l’écran en plusieurs zones contrôlables individuellement. Cela permet d’améliorer le contraste et de synchroniser chaque zone avec les cycles de rafraîchissement.
En complément, Antgamer utilise la technique d’insertion de trames noires (Black Frame Insertion), qui consiste à insérer des images noires entre les images réelles. Cette méthode réduit la persistance rétinienne et limite le flou cinétique, rendant l’image plus nette, même à des fréquences extrêmes comme 1000 Hz.
Une avancée technique solide, mais vraiment utile ?
Atteindre une fréquence de 1000 Hz est bien évidemment une avancée majeure dans le domaine des écrans gamer. Bien que cette innovation puisse améliorer la fluidité des jeux compétitifs, son utilité réelle pour la majorité des utilisateurs reste à démontrer.
- Excellente réactivité
- Dalle lumineuse et contrastée
- Delta E en HDR proche de 1
Les écrans gamer haut de gamme, comme l’ANT257PF à 750 Hz précédemment cité, sont déjà proposés à des prix élevés. Ce dernier étant commercialisé à 1 110 dollars. Le futur écran à 1000 Hz s’adressera donc probablement à un public niche, composé principalement de joueurs professionnels en quête de performances maximales. Cependant, l'utilité pour le grand public ne semble pas vraiment majeure. Le commun des mortels pourra se contenter de continuer à jouer avec un écran 240 Hz.
Antgamer n’a pas encore révélé les caractéristiques complètes ni le prix de ce nouveau produit prometteur, mais son arrivée sur le marché est prévue pour l’année prochaine.