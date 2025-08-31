Vous distinguez un écran gamer 240 Hz d'un 360 Hz ? Alors place à un exercice un peu plus difficile : jouer à ce petit jeu avec une fréquence de 1000 Hz. La marque Antgamer, filiale du fabricant chinois HKC, a dévoilé un prototype d’écran offrant un tel taux de rafraîchissement. Ce modèle, dont le lancement est prévu pour 2026, vise à améliorer la netteté et la fluidité visuelle, notamment pour les joueurs exigeants. Mais est-ce vraiment un concours de chiffres ou une réelle utilité ?