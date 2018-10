Dav1D : un nouveau décodeur vidéo AV1 par VideoLAN

L'AV1, une alternative concrète à HEVC

La nouvelle a été dévoilée sur le blog de Jean-Baptiste Kempf , le président de VideoLan. Selon lui, «», il pense toutefois qu'AV1 peut encore être largement amélioré. En collaboration avec les équipes de, VideoLan a travaillé sur un nouvel outil de décompression d'AV1.Le but de ce nouveau décodeur est de développer un outil ultraléger, rapide et multiplateforme. En effet, dav1d peut actuellement fonctionner aussi bien sur Linux, macOS, Android et Windows, sous les architectures x86, x64, ARMv7 et ARMv8.Dav1d n'est cependant pas encore complètement au point, il est pour le moment aussi léger que libaom (le décodeur AV1 de référence) mais pas encore aussi performant. Si vous êtes développeurs et que ce projet vous intéresse, voici le code source de dav1d