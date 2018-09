Youtube et Netflix proposent déjà des vidéos en AV1

YouTube propose une playlist AV1 avec 14 vidéos

Un taux de compression meilleur que le H.265

Développé par, dont les fondateurs ne sont autres que les grands groupes de la Tech (Microsoft, Netflix, Google, Amazon, Cisco, Intel, etc.), il n'est pas étonnant de voir YouTube s'emparer de ce nouveau codec libre de droits qui a pour but de remplacer le H.265. La plateforme propose en effet depuis peu une playlist AV1 Beta qui regroupe 14 vidéos transcodées à l'aide d'AV1. Ces vidéos de démonstration comprennent diverses sortes de contenus, du clip musical en passant par l'émission TV, la majeure partie des contenus visionnés sur la plateforme sont représentés dans cette playlist. Le but pour YouTube est de voir comment se comporte le codec sur les appareils, notamment en termes de performances.Pour tester ce nouveau codec, il faut cependant disposer de la plus récente version de, ou de celle de. Ensuite, il faudra aller sur la page de configuration de test de YouTube afin d'activer l'AV1. Ça ne s'arrête pas là pour les utilisateurs de Firefox puisqu'il faudra s'assurer que la valeurest « True », pour cela rien de bien compliqué, clic droit sur la vidéo « statistiques détaillées », c'est ici que vous apercevrez le nom du codec utilisé. Si l'AV1 a été correctement validé, vous verrez la valeur av01, sinon vous devriez être en VP9.Pour le moment, l'AV1 nécessite un ordinateur relativement puissant et a besoin de pas mal de ressource CPU. Toutefois, en attendant les premiers processeurs conçus pour décoder l'AV1, l'AOMedia annonce déjà que ce codec permettra de faire d'énorme économie de bande passante, de l'ordre de 40 %, ce qui représente un atout important pour les services de streaming. L'AV1 permettra aussi à ceux ne disposant pas d'une connexion à internet très rapide de pouvoir tout de même visionner des vidéos en Ultra HD.À ce jour, YouTube n'est pas la seule plateforme proposant le test de l'AV1. Netflix a lui aussi décidé de publier une vidéo, cependant c'est le seul et unique contenu proposé par la plateforme de streaming et elle ne permet que de tester sur des résolutions allant de 432p à 1080p.