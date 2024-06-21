Sur le papier, le QN90F coche presque toutes les cases d’une TV idéale pour le sport : forte luminosité, bon contraste, image nette, dalle rapide et traitement de mouvement efficace. Mais c’est surtout son revêtement antireflet qui lui donne un avantage très concret dans un usage football. Samsung met d’ailleurs en avant sa technologie Glare Free sur cette série Neo QLED pensée pour améliorer le confort visuel dans les pièces éclairées.



Pour une Coupe du Monde, cet atout est loin d’être secondaire. Un match peut vite perdre en lisibilité si l’écran reflète la fenêtre, une lampe ou les mouvements dans la pièce. Le QN90F limite ce problème et permet de conserver une image plus confortable, même lorsque les conditions ne sont pas parfaites.



Il conserve néanmoins les limites habituelles de Samsung : pas de Dolby Vision, une gestion HDR parfois très démonstrative et un rendu audio qui ne remplacera pas forcément une bonne barre de son. Mais pour le football, son équilibre luminosité/reflets/fluidité en fait l’un des modèles les plus cohérents de cette sélection.