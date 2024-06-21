La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un événement hors norme. Organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la compétition débutera le 11 juin et se terminera le 19 juillet 2026, avec un format élargi à 48 équipes. Autant dire que les occasions de se réunir devant un match ne manqueront pas.
Pour profiter au mieux de cette grande fête du football, le choix du téléviseur ne se résume pas à une belle image en 4K. Un match se regarde souvent à plusieurs, parfois en journée, dans un salon lumineux, avec des actions rapides, un ballon qui traverse l’écran en une fraction de seconde, des plans larges sur la pelouse, ou encore des ralentis, autant de moments de jeu qui doivent rester bien lisibles. Dans ces conditions, certains critères deviennent essentiels : la luminosité, la gestion des reflets, la fluidité, les angles de vision, la taille de l’écran et la qualité des traitements d’image.
Pour cette sélection, nous avons donc privilégié les téléviseurs capables d’offrir une grande image lumineuse, fluide et confortable dans un usage réel. Les modèles MiniLED occupent une place centrale, car ils répondent particulièrement bien aux contraintes du sport en journée et des grandes diagonales. L’OLED n’est pas absent pour autant, mais il n’occupe qu’une seule place : celle du Samsung S95F, dont le revêtement Glare Free en fait l’un des rares modèles OLED réellement armés pour les salons lumineux.
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Les meilleurs téléviseurs du moment pour suivre la Coupe du monde 2026
- TCL C89K : le meilleur compromis grande diagonale, MiniLED et prix
- Hisense U8Q : le choix très lumineux pour les matchs en journée
- Samsung QN90F : le plus efficace contre les reflets
- TCL C7K : le bon plan MiniLED pour jouer la carte du grand écran
- Hisense U7Q Pro : l’alternative MiniLED plus accessible
- Samsung S95F : le seul OLED de la sélection, grâce à son revêtement Glare Free
Les critères importants pour regarder du football à la TV
Regarder un match de football met un téléviseur face à des contraintes très particulières. Contrairement à un film, où la mise en scène est plus maîtrisée, le sport multiplie les mouvements rapides, les plans larges, les travellings, les changements de caméra et les séquences très lumineuses. Une bonne TV pour la Coupe du Monde doit donc rester lisible en toutes circonstances.
- La réactivité et la fluidité de la dalle : c'est l'un des critères parmi les plus importants. Des temps de réponse trop lents déboucheront en effet sur des artefacts, comme du ghosting, sur les objets en mouvement. Typiquement, on pense bien sûr aux traînées visibles derrière le ballon pendant un match de football, ou encore à la balle de tennis.
- Les angles de vision : à moins que vous visionniez des compétitions sportives seul devant votre écran, les angles de vision revêtent une grande importance pour partager ces moments de sport entre amis. Des angles de vision insuffisamment larges donneront lieu à une image qui ne sera pas la même pour tous (couleurs délavées, image plus sombre, etc.), selon la position de vos invités par rapport à l'écran. Ce serait dommage, surtout si vous avez un grand salon.
- La luminosité : regarder des matchs de jour, surtout dans une pièce bien éclairée, nécessite un téléviseur avec une luminosité suffisante pour que l'image soit claire et visible. Les téléviseurs avec une luminosité élevée permettent de mieux voir les détails de l'action, même dans les environnements lumineux, assurant ainsi une expérience de visionnage sans compromis.
- La gestion des reflets : les écrans brillants peuvent refléter la lumière ambiante, ce qui peut nuire à la qualité de l'image et rendre le visionnage moins agréable. Un bon téléviseur pour le sport doit être équipé d'un traitement anti-reflet efficace pour minimiser ces distractions et garantir une image claire et nette, quel que soit l'éclairage de la pièce.
- Les traitements d'image : les technologies de traitement d'image jouent un rôle crucial pour améliorer la qualité visuelle des contenus sportifs. Les traitements de gestion de mouvements assurent une meilleure fluidité et permettent de réduire les saccades et, par conséquent, de produire des images plus réalistes.
- Enfin, la taille de l’écran pèse lourd dans l’expérience. Pour suivre un match, une diagonale généreuse change tout : elle permet de mieux lire les déplacements, de profiter des plans larges et de recréer un peu de cette sensation de tribune que l’on recherche devant les grandes affiches. Surtout, un grand écran est idéal pour partager son salon avec ses amis !
TCL C8K / C89K : le grand format MiniLED au bon prix
- À retenir :
Le TCL C89K coche les cases les plus importantes pour suivre la Coupe du Monde 2026 : grande diagonale, forte luminosité, dalle rapide et rapport prix/prestations très solide. C’est probablement l’un des choix les plus évidents pour qui veut profiter des matchs en grand sans basculer sur les tarifs des modèles premium, comme vous pouvez le constater avec le modèle de 75 pouces ci-dessous.
Avec son rétroéclairage MiniLED, le TCL C8K a tout pour séduire ceux qui veulent transformer leur salon en tribune. Son image lumineuse lui permet de rester parfaitement lisible en journée, sa gestion du mouvement progresse, et ses grandes diagonales permettent de profiter des matchs à plusieurs sans perdre en immersion. TCL met aussi en avant une dalle rapide, du HDMI 2.1, du VRR jusqu’à 144 Hz, du FreeSync Premium et un Game Accelerator 288 Hz, des caractéristiques pensées pour le jeu vidéo, mais qui traduisent aussi une dalle à l’aise avec les contenus rapides.
Il ne rivalise pas avec un OLED sur la profondeur des noirs, et du blooming peut encore apparaître dans certaines scènes. Mais pour du football, où la lisibilité, la taille d’image et la luminosité comptent souvent davantage que le noir absolu, le compromis est particulièrement pertinent.
Pour qui ?
Pour ceux qui veulent une grande TV MiniLED lumineuse, polyvalente et bien équipée, sans exploser le budget.
- La limite à connaître :
Un contraste moins parfait qu’un OLED dans une pièce sombre, avec un blooming encore possible dans certains cas et quelques reflets gênants suivant sa position dans la pièce.
Hisense U8Q : un téléviseur MiniLED détonnant
- À retenir :
L'Hisense U8Q est taillé pour les pièces lumineuses. Sa très forte luminosité, son rétroéclairage MiniLED dense et son image percutante en font un excellent candidat pour les matchs regardés en journée ou dans un salon difficile à assombrir. En outre, son prix sur les grandes diagonales est clairement un argument en sa faveur, comme ci-dessous avec le modèle de 75 pouces.
Pour suivre une Coupe du Monde, ce type de téléviseur a un vrai intérêt. Les matchs ne se regardent pas toujours dans les conditions idéales d’une séance cinéma : volets ouverts, amis à la maison, lumière ambiante, reflets sur la dalle… Dans ce contexte, l'Hisense U8Q répond présent avec une image puissante capable de conserver du relief sur la pelouse, dans les tribunes et sur les plans larges.
Notre test a déjà permis de le positionner comme l’un des MiniLED les plus performants de sa catégorie, avec une dalle 4K 144 Hz très lumineuse, un rétroéclairage efficace, un bon contraste et une fluidité adaptée aux contenus sportifs. Il ajoute aussi une connectique complète, une interface Vidaa fluide et un système audio plus ambitieux que la moyenne, autant d’éléments appréciables pour une TV familiale.
Le principal point de vigilance concerne son revêtement brillant, qui peut rester sensible aux reflets. Il faudra donc bien réfléchir à son placement dans la pièce, surtout si l’écran est installé face à une baie vitrée.
Pour qui ?
Pour ceux qui regardent souvent la télévision en journée et veulent une image très lumineuse, dynamique et spectaculaire.
- La limite à connaître
Un écran encore sensible aux reflets malgré ses qualités générales en luminosité.
Samsung QN90F : un revêtement Glare Free qui change tout
- À retenir :
Le Samsung QN90F est l’un des choix les plus pertinents si votre salon est lumineux ou difficile à maîtriser. Son intérêt pour la Coupe du Monde tient autant à sa dalle MiniLED qu’à son traitement antireflet Glare Free, particulièrement utile pour regarder les matchs en pleine journée.
Sur le papier, le QN90F coche presque toutes les cases d’une TV idéale pour le sport : forte luminosité, bon contraste, image nette, dalle rapide et traitement de mouvement efficace. Mais c’est surtout son revêtement antireflet qui lui donne un avantage très concret dans un usage football. Samsung met d’ailleurs en avant sa technologie Glare Free sur cette série Neo QLED pensée pour améliorer le confort visuel dans les pièces éclairées.
Pour une Coupe du Monde, cet atout est loin d’être secondaire. Un match peut vite perdre en lisibilité si l’écran reflète la fenêtre, une lampe ou les mouvements dans la pièce. Le QN90F limite ce problème et permet de conserver une image plus confortable, même lorsque les conditions ne sont pas parfaites.
Il conserve néanmoins les limites habituelles de Samsung : pas de Dolby Vision, une gestion HDR parfois très démonstrative et un rendu audio qui ne remplacera pas forcément une bonne barre de son. Mais pour le football, son équilibre luminosité/reflets/fluidité en fait l’un des modèles les plus cohérents de cette sélection.
Pour qui ?
Pour ceux qui veulent regarder les matchs dans un salon lumineux sans passer leur temps à fermer les volets.
- La limite à connaître :
Un prix plus élevé que ses concurrents chinois, et toujours pas de Dolby Vision chez Samsung, même si cela pèse moins pour un usage principalement sportif.
TCL C7K : le bon plan grande diagonale
- À retenir :
Le TCL C7K vise les amateurs de grand écran qui veulent profiter de la Coupe du Monde sans grimper jusqu’aux modèles les plus chers. C’est une porte d’entrée intéressante dans l’univers MiniLED, avec une fiche technique moderne et des diagonales généreuses.
Le football gagne beaucoup à être regardé sur une grande diagonale. Les plans larges deviennent plus lisibles, les déplacements se comprennent mieux et l’immersion progresse immédiatement, surtout lorsque plusieurs personnes regardent le match ensemble. C’est précisément l’intérêt du TCL C7K : proposer une grande image, une dalle rapide et un équipement solide à un tarif plus accessible que les références MiniLED haut de gamme.
Il ne faut pas attendre le même niveau de maîtrise qu’un C8K ou qu’un QN90F sur la luminosité, le local dimming ou la gestion des reflets. Mais pour qui cherche avant tout une grande TV agréable pour le sport, les films et les usages du quotidien, le rapport équipement/prix est très convaincant.
Pour qui ?
Pour ceux qui veulent privilégier la diagonale et le rapport qualité/prix.
- La limite à connaître :
Un rendu HDR et une gestion du rétroéclairage moins ambitieux que sur les MiniLED plus haut de gamme.
Hisense U7Q Pro : l’alternative MiniLED plus accessible
- À retenir :
L'Hisense U7Q Pro est une option à surveiller si l’on veut un TV MiniLED récent, lumineux et bien équipé, mais à un tarif plus contenu que les modèles premium. À moins de 1 000 € sur son modèle de 75 pouces, il peut constituer un excellent compromis pour suivre la Coupe du Monde sur une grande diagonale.
Avec le U7Q Pro, Hisense propose une alternative plus accessible au U8Q, tout en conservant l’essentiel pour un usage sportif. Sa dalle rapide, sa forte orientation HDR et ses grandes tailles disponibles en font un candidat intéressant pour regarder les matchs dans de bonnes conditions, surtout si l’objectif est de privilégier la diagonale sans faire exploser le budget.
Pour le football, l’intérêt est évident : une grande image lumineuse, une bonne lisibilité des plans larges et une fluidité suffisante pour suivre les actions rapides. Le modèle conserve aussi une connectique moderne, avec des ports HDMI 2.1 utiles pour les consoles et les usages polyvalents au quotidien.
Il faudra simplement accepter un niveau de prestation moins ambitieux que sur les MiniLED plus haut de gamme. Le U8Q garde l’avantage sur la luminosité, le contraste perçu et la maîtrise du rétroéclairage. Mais dans une logique Coupe du Monde, où la taille d’image et le rapport prix/prestations comptent beaucoup, l’U7Q Pro a toute sa place.
Pour qui ?
Pour ceux qui veulent une grande TV Mini LED moderne et lumineuse, sans monter sur les références premium.
- La limite à connaître :
Une image moins spectaculaire et un rétroéclairage moins fin que sur les modèles MiniLED supérieurs.
Samsung S95F : l’OLED premium qui garde l’avantage même en pleine journée
- À retenir :
Le Samsung S95F est le seul OLED de notre sélection, et ce choix n’est pas anodin. Sa dalle QD-OLED offre une image spectaculaire, mais c’est surtout son revêtement Glare Free qui le rend pertinent pour suivre la Coupe du Monde dans un salon lumineux.
L’OLED n’est pas toujours le premier choix auquel on pense pour un mois de football regardé en famille ou entre amis. Les modèles MiniLED gardent souvent l’avantage sur les grandes diagonales et la luminosité brute. Mais le Samsung S95F fait figure d’exception grâce à sa combinaison assez rare : contraste parfait, couleurs éclatantes, très forte luminosité pour un OLED et traitement antireflet particulièrement efficace. Samsung met d’ailleurs en avant sa technologie Glare Free sur ce modèle, avec l’objectif de conserver des noirs profonds tout en limitant les reflets parasites.
Pour suivre les grandes affiches de la Coupe du Monde, le résultat peut être superbe : image très dense, pelouse éclatante, tribunes lumineuses, excellent contraste et réactivité sur les actions rapides. Le S95F reste aussi un TV haut de gamme très polyvalent pour les films, les séries et le jeu vidéo.
Ses limites sont connues : pas de Dolby Vision ni de DTS, un tarif élevé, et les précautions habituelles liées à l’OLED. Mais si l’on veut une image premium sans subir les reflets comme sur beaucoup d’autres OLED, c’est le modèle qui a le plus de sens dans cette sélection.
Pour qui ?
Pour ceux qui veulent la plus belle image possible, sans renoncer à une bonne lisibilité en journée.
- La limite à connaître :
Un prix élevé, une diagonale souvent moins accessible qu’un MiniLED de taille équivalente, et des tarifs qui explosent lorsqu'on cherche une diagonale plus grande encore.
Quelle taille d’écran choisir pour suivre les matchs ?
Pour une Coupe du Monde, la diagonale compte presque autant que la technologie. Un 55 pouces peut suffire dans un petit salon, mais il devient vite limité si l’on regarde les matchs à plusieurs ou avec un peu de recul. Aujourd’hui, le 65 pouces représente souvent le meilleur équilibre entre immersion, prix et encombrement.
Le 75 pouces est probablement le format le plus séduisant pour le football. Les plans larges prennent une autre dimension, les déplacements sont plus faciles à lire et l’expérience devient plus collective. Au-delà, les modèles de 85 pouces et plus transforment vraiment le salon en salle de projection, mais demandent de l’espace et un budget plus conséquent.
Il ne faut pas seulement raisonner en taille maximale. Une très grande dalle mal placée, trop brillante ou trop peu lumineuse peut être moins agréable qu’un modèle un peu plus petit mais mieux adapté à la pièce. Pour la Coupe du Monde, le bon choix consiste souvent à trouver le meilleur équilibre entre diagonale, luminosité, reflets et budget.
Et pourquoi pas avec un vidéoprojecteur ?
Pour vivre la Coupe du Monde comme au stade, le vidéoprojecteur reste une option séduisante. Une grande image de deux ou trois mètres de base change immédiatement l’ambiance, surtout pour les matchs regardés en groupe. Les modèles récents à courte ou ultra-courte focale sont plus simples à installer qu’autrefois, et certains offrent désormais une image 4K lumineuse et convaincante.
Il faut toutefois rester lucide. Pour du sport en journée, un vidéoprojecteur demande de bien contrôler la lumière ambiante, ou d’utiliser un écran technique adapté. Dans un salon très lumineux, un TV MiniLED restera souvent plus simple à l'usage. Le projecteur devient vraiment intéressant si l’on peut assombrir la pièce, ou si l’on veut créer une installation dédiée aux grands événements.
C’est donc une belle alternative pour les soirées de phase finale, les matchs entre amis et les grandes affiches. Mais pour un usage quotidien, avec des horaires variés et des conditions de lumière parfois compliquées, une grande TV lumineuse reste le choix le plus pratique.
Faut-il prévoir une barre de son ?
L’image compte beaucoup, mais le son participe aussi à l’ambiance. Les chants du public, les commentaires, les coups de sifflet, les frappes de balle et la rumeur du stade donnent du relief au match. Certaines TV haut de gamme s’en sortent correctement, mais la plupart restent limitées par leur finesse.
Une barre de son peut donc être un vrai plus, surtout dans un grand salon. Pas besoin de viser un système très complexe : une bonne barre 3.1 ou 5.1 avec un caisson compact peut déjà apporter plus d’ampleur, des voix plus claires et une meilleure sensation d’immersion. Pour suivre un match, la priorité n’est pas forcément le spectaculaire, mais la clarté des commentaires et une scène sonore suffisamment large pour donner de la vie à l’événement.