Le Filmmaker Mode a souvent divisé. Adoré des puristes qui profitent de leurs films dans l'obscurité, rejeté par ceux qui le trouvent “trop sombre”, il représentait depuis sa création un idéal un peu frustrant : celui d’une image parfaitement fidèle… mais souvent difficile à apprécier dans un salon baigné de lumière.
Avec la version Filmmaker Mode 1.1, qui intègre l'Ambient Filmmaker Mode, l’UHD Alliance corrige enfin le tir. Nous avons pu l’essayer sur le LG OLED C5, et la différence est immédiate.
Qu’est-ce que l’Ambient Filmmaker Mode ?
Le Filmmaker Mode, lancé en 2019, visait un objectif simple : restituer les films tels qu’ils ont été pensés, sans les artifices des traitements d’image modernes. En un mot, il supprime tout "embellissement" logiciel… motion smoothing (lissage des mouvements), amélioration de la netteté des images, couleurs boostées, etc. L’image est brute, précise, plus fidèle, dans l'esprit de ce que l'on voit dans une salle de projection.
Mais il y avait un hic. Ce mode a été calibré pour un environnement (trop) sombre, environ 5 nits de lumière ambiante, soit l’obscurité quasi totale d’une salle de cinéma, ce qui est rarement le cas dans nos salons.
L’Ambient Filmmaker Mode vient corriger cette incohérence. Il s’appuie sur le capteur de luminosité intégré à certains téléviseurs pour ajuster la luminance de l’image en fonction de la clarté de la pièce, le tout sans jamais toucher aux couleurs ou à la température de l’image. C’est une évolution subtile mais essentielle, pensée pour préserver l’intention artistique tout en respectant la réalité du quotidien.
LG OLED C5 / LG OLED G5 : comment l’activer ?
Déjà disponible sur deux des téléviseurs que nous avons testé cette année, à savoir les LG OLED G5 et LG OLED C5, ce mode ambient arrive prochainement sur d'autres téléviseurs. En attendant, voici la marche à suivre, toute simple, pour en profiter sur ces deux modèles :
- Ouvrez les paramètres
- Dans la colonne qui s'affiche à gauche, sélectionnez le Filmmaker Mode.
- Rendez-vous ensuite dans les Paramètres avancés > Luminosité.
- Activez l’option "Ambiant Filmmaker Mode".
Selon la version du firmware, le nom peut apparaître sous Ambient Filmmaker Mode ou Adaptive Filmmaker Mode, mais la fonction reste la même.
Une fois activée, l’ajustement est entièrement automatique. En journée, lorsque la lumière naturelle envahit la pièce, le téléviseur augmente légèrement la luminance pour éviter que les détails des ombres disparaissent. À la nuit tombée, le mode revient à sa courbe d’origine, calibrée pour l’obscurité. Et dans une pièce déjà sombre, le capteur ne modifie rien, le rendu reste inchangé.
Astuce : pour percevoir la différence, testez une scène sombre (comme celles de Blade Runner 2049 ou The Batman) en journée en alternant le Filmmaker Mode classique et l’Ambient. La différence est flagrante.
Quels téléviseurs sont compatibles ?
Pour l’heure, seuls les LG OLED C5 et G5 profitent de cette version “Ambient”. Mais d’autres marques devraient suivre rapidement.
Panasonic, Philips et Samsung ont confirmé travailler à son intégration dans leurs gammes 2025. Certains modèles récents devraient recevoir la fonctionnalité via une simple mise à jour logicielle.
L’UHD Alliance précise que l’algorithme ne modifie pas les noirs, ni les couleurs, ni la température d’image. Il agit uniquement sur la luminance perçue, en se basant sur la réponse physiologique de l’œil humain face à la lumière.