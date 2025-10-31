Mais il y avait un hic. Ce mode a été calibré pour un environnement (trop) sombre, environ 5 nits de lumière ambiante, soit l’obscurité quasi totale d’une salle de cinéma, ce qui est rarement le cas dans nos salons.



L’Ambient Filmmaker Mode vient corriger cette incohérence. Il s’appuie sur le capteur de luminosité intégré à certains téléviseurs pour ajuster la luminance de l’image en fonction de la clarté de la pièce, le tout sans jamais toucher aux couleurs ou à la température de l’image. C’est une évolution subtile mais essentielle, pensée pour préserver l’intention artistique tout en respectant la réalité du quotidien.