Parmi les espaces que j’ai pu visiter, cette pièce intégralement capitonnée. Un aspirateur est posé en son centre et un micro tourne tout autour de lui pour mesurer le bruit produit par l’appareil. Ou encore ces espaces ou sont jetés des objets de différentes formes et tailles (jouets, montres, smartphones, tout y passe) pour tester en conditions réelles le système de détection des objets et ajuster l’intelligence artificielle de chaque aspirateur robot. Je passe rapidement sur des salles plus classiques de tests de serpillières, même si retrouver des aspirateurs dans de petites cages à lapin et forcés de nettoyer le sol toute la journée a quelque chose d’intrigant.

Je reprends une dernière fois la route, cette fois pour un autre atelier identique dédié cette fois aux aspirateurs laveurs. On ne pense pas forcément à cela lorsque l’on lave son sol, mais Dreame torture littéralement ses différentes références pour en garantir la qualité et les machines aident les équipes à réaliser les tâches les plus ingrates. La preuve en est ce robot, avec dans chaque bras un aspirateur laveur et qui va durant plusieurs dizaines d’heures laver le sol d’avant en arrière pour tester la résistance des brosses et des moteurs. Une autre machine s’occupe de claquer l’aspirateur sur le sol à de nombreuses reprises, pour en éprouver la solidité.