En renonçant, même partiellement, à la 4K native sur un événement aussi emblématique que Roland-Garros, le groupe public envoie un signal fort. Celui d’un changement de posture. Là où il incarnait jusqu’ici un rôle de pionnier, prêt à investir pour tirer l’innovation vers le haut, il adopte désormais une approche plus pragmatique, dictée par des contraintes budgétaires et politiques.

Ce basculement n'acte pas la fin de la 4K dans l’audiovisuel public. Il marque plutôt une évolution de son statut. L’Ultra HD native pourrait devenir une technologie réservée aux événements exceptionnels (comme les Jeux olympiques) plutôt qu’un standard généralisé.