Le contraste est révélateur. Le streaming reste la norme car pratique et omniprésent. Le Blu-ray 4K, lui, ne cherche plus à rivaliser en volume, il s’impose davantage comme un choix délibéré : celui d’une qualité stable, d’un accès non conditionné à un catalogue mouvant, et d’une source capable d’exploiter réellement le potentiel des équipements haut de gamme.



En somme, le Blu-ray 4K ne renverse pas la table, l'actualité nous montre d'ailleurs que nombreux sont les constructeurs à ralentir la cadence, comme c'est le cas de Sony, ou encore de LG. Néanmoins, cela nous rappelle qu’à l’heure du tout dématérialisé, certains usages ne se résument pas à la praticité ou au volume. Et que la qualité, elle, continue de trouver son public.