D’autres géants ont suivi le même chemin : Sony a arrêté ses supports vierges, Oppo a quitté le marché des lecteurs Blu-ray, et Philips, Toshiba ou JVC se sont eux aussi retirés de segments entiers. À l’heure où les fichiers s’échangent via plateformes, réseaux et serveurs distants, les disques physiques n'ont plus le même rôle — ni la même nécessité.