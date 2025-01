Francis7

Je crois que depuis que les disques durs ont dépassé la capacité du To, les gens ont arrêté de graver pour stocker leurs fichiers. Les NAS commençaient aussi à faire parler d’eux pour les gros consommateurs de contenus, les marques et les modèles grand public se sont multipliés avec Synology comme leader. Les enregistrements numériques télévisuels ont commencé à se faire par les box internet pour remplacer le magnétoscope.

Pour le MiniDisc concurrent de la Digital Compact Casette (DCC) de Philips contemporains du LaserDisc pour les films, j’ai eu le lecteur portable MZ1 dès 1994 parce que j’étais audiophile mais la qualité n’atteignait quand même pas celle du CD parce qu’il y avait compression ATRAC avec perte. L’enregistrement par câble optique se faisait en même temps que l’on écoute (sur une platine avec sortie optique (haut de gamme à l’époque). Ensuite, on entendait un à peine perceptible souffle en fond mais il y était quand même. 1 an ou deux après, il y a eu le MP3 sur ordinateur qui a supplanté le MD. Il est plus pratique d’extraire les morceaux du CD tant qu’à faire. Je pensais que le MD aurait eu un avenir dans le stockage de données pour remplacer la disquette et autres lecteurs Iomega ZIP et similaires mais cela ne s’est pas fait ou peut-être pas pour le grand public. C’est pourquoi je suis étonné d’entendre que de grandes entreprises continuent d’utiliser la disquette pour des activités sensibles, comme l’armée et autres.

En tout cas c’était la voie ouverte à la HD qui s’est généralisée et qui a été massivement adoptée. Ce serait dommage pour les jeux consoles sur Blu-Ray. La fin de la magie ?