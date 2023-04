PS5 : un nouveau brevet de Sony vend la mèche quant au prochain modèle ?

Sorti en novembre 2020 et commençant enfin à véritablement prendre son envol, le modèle actuel de la PS5 devrait bientôt tirer sa révérence. D'après des rumeurs insistantes, il sera en effet remplacé par un modèle embarquant un lecteur Blu-ray amovible.

Appelé en interne châssis D et, faute de meilleur terme, « PS5 Slim » dans certains milieux, ce fameux nouveau format brille cependant encore par son absence et par celle d'annonces officielles. La parution récente d'un brevet déposé par Sony tendrait toutefois à le rendre plus tangible.