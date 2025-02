idhem59

Bien sûr que ces constructeurs proposent aussi du HDG, mais à l’usage dans le détail c’est assez facile de voir le « manque » d’expérience et les petites économies faites à droite et à gauche.

Récemment j’ai pu tester quelques jours le TCL C89B, qui est un modèle très récent et plutôt haut de gamme de chez TCL, et même si la dalle est absolument excellente pour le prix, en fouillant un peu on voit pleins de petits détails qui jamais ne passeraient le contrôle qualité chez un grand constructeur japonais ou occidental :

Des bugs firmware assez présents et un OS globalement pas super fluide

Le HDMI CEC qui ne fonctionne toujours pas correctement (ça fait au moins 10 ans que le problème est connu)

Des espèces de micro-saccades aléatoires et assez bizarres lors du visionnage de contenu Dolby Vision

Du décalage aléatoire dans la sortie HDMI Arc

Un upscaler largement en dessous de ce qu’on peut trouver au même prix chez LG/Philips/Sony/Panasonic

Je ne dis pas que ce sont des mauvais téléviseurs, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit parfaitement au niveau. D’autant plus que pour avoir testé peut être 7 ou 8 modèles TCL depuis 2020, c’est vraiment toujours les mêmes genre de problèmes qui reviennent.

C’est également flagrant en visitant des forums spécialisés comme HCFR où les topics les plus actifs sont ceux des téléviseurs TCL où les utilisateurs discutent sur des centaines de pages parfois pour bidouiller des firmware non officiels et des réglages pour essayer de corriger les différents problèmes. Peu importe l’année, le modèle ou la gamme, c’est toujours les mêmes soucis qui reviennent encore et encore.

Et malheureusement, tout ces petits soucis de finition ne sont jamais mentionnés dans les tests de la presse, qui bien souvent se résument à un déballage des specs et un passage à la sonde.