L’une des principales différences réside dans l’abandon des fonctionnalités connectées : le Wi-Fi disparaît, tout comme les applications de streaming et la compatibilité avec Spotify Connect. Il ne sera donc plus possible d’accéder directement à des services comme Netflix ou Prime Video via le lecteur. Le lecteur sera animé par VEWD OS, une interface basée sur TiVo et développée par Xperi.