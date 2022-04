Sony VPL-XW séries : nos premières impressions des nouveaux vidéoprojecteurs Ultra HD natifs

Le modèle le plus haut de gamme profite lui aussi de cette nouvelle optique asphérique offrant un point de focus plus précis sur l'intégralité de l'image, mais sa conception est plus élaborée encore. Elle est composée de 13 éléments (un élément en résine et 12 en verre) et affiche une lentille frontale de 70 mm de diamètre. Le ratio d'image évolue aussi (1:1,35 - 2,84) ; le Lens Shift est motorisé et plus important encore (V±85%, H±36%) ; enfin la puissance de la source Laser passe à 3 200 lumens.