Epson dévoile un vidéoprojecteur 4K 120 Hz... Amis cinéphiles et gamers, il est fait pour vous !

Comme le détaille Projector Central, l'Epson Home Cinema LS11000 utilise une source lumineuse à matrice laser bleue et un élément phosphore jaune fixe qui convertit la sortie laser en lumière blanche. Cette lumière blanche est ensuite distribuée par des optiques comprenant trois puces LCD de 0,74 pouces, une pour chaque couleur primaire (rouge, vert et bleu). Ce principe, également employé pour le Pro Cinema LS12000, lancé il y a quelques semaines, permet de régler les problèmes de chatoiement et d'effet arc-en-ciel observés sur certains projecteurs concurrents.