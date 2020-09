Sony présente trois nouveaux vidéoprojecteurs home cinema 4K natifs

Néanmoins, la luminosité de l'appareil a tout de même doublé, passant de 5 000 à 10 000 lumens. En plus de deux diodes laser bleues, une troisième diode rouge permet à la marque de promettre une utilisation à 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Le GTZ380 dispose aussi, à la place du processeur « X1 for Projector », du « X1 Ultimate for Projector » censé mettre en valeur des détails plus fins.