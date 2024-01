La fin d'une époque : la marque Plextor disparaît du paysage

Visiblement, la sauce n'a pas pris et un peu plus de quatre ans après ce rachat, Kioxia annonce que la marque Plextor disparaît complètement. À la place du nom Plextor, elle utilisera la marque Solid State Storage Technology (SSSTC) et se focalisera sur les SSD pour entreprises et centres de données.

Plus aucune unité pour le grand public ne sera proposée, mais Kioxia insiste sur le fait que la garantie Plextor sera honorée jusqu'à son terme. Une page se tourne.