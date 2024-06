Verbatim, grand nom du stockage et des disques optiques vierges, s'offre un coup de peinture et change de logo

Verbatim a profité du dernier Computex pour se refaire une beauté, en changeant de logo et plus globalement d'identité visuelle. L'entreprise née à Mountain View en 1969 (où siège Google) aux États-Unis, est passée sous pavillon taïwanais en 2019. Alors qu'elle est la propriété de CMC Magnetics, la société entend renforcer sa position de fournisseur majeur de solutions de stockage et d'accessoires du quotidien.