Sans successeur prévu, Sony a confirmé l’arrêt progressif de tous ses enregistreurs Blu-ray à partir de février 2026. Une décision qui acte un peu plus le recul du support optique grand public.
Sony Japon vient d'officialiser la fin de l’expédition de l’ensemble de ses enregistreurs Blu-ray. À compter de février, les derniers modèles encore au catalogue seront progressivement retirés du marché, sans qu’aucune nouvelle génération ne vienne prendre la relève.
Bye-bye les enregistreurs Sony
Les modèles concernés sont récents : le BDZ-ZW1900 lancé en 2024, ainsi que les BDZ-FBT4200, FBT2200 et FBW2200 commercialisés en 2023. Autrement dit, Sony ne met pas fin à une gamme vieillissante laissée à l’abandon, mais bien à une activité encore entretenue jusqu’à récemment et encore porteuse au Japon.
Cette décision s’inscrit dans une trajectoire désormais bien identifiée. En 2024, Sony avait déjà réduit drastiquement les effectifs de sa division dédiée aux supports optiques. Début 2025, le groupe annonçait l’arrêt de la production des Blu-ray enregistrables, des MiniDisc et même des cassettes. L’abandon des enregistreurs Blu-ray apparaît donc moins comme une surprise que comme l’aboutissement logique d’un désengagement progressif. Quoiqu'il en soit, ce repositionnement n’est pas sans rappeler les récents mouvements de Sony sur le marché des téléviseurs, à travers son partenariat avec TCL.
Sony précise toutefois que cet arrêt ne concerne que les enregistreurs, c’est-à-dire les appareils combinant lecteur et fonction d’enregistrement sur disque. La production de lecteurs Blu-ray et Blu-ray UHD dédiés à la lecture de films n’est, à ce stade, pas remise en cause. Une nuance importante, même si le marché du disque physique continue de se réduire d’année en année.
En France, ce type de produits a déjà quasiment disparu des rayons, à l'exception de quelques références en fin de stock, comme le modèle ci-dessous de chez Panasonic.
Dans un paysage où Oppo, Samsung et LG ont déjà quitté le segment des lecteurs Blu-ray, Sony fait désormais figure d’acteur en retrait, aux côtés de Panasonic et de quelques marques haut de gamme. La question n’est donc plus tant de savoir si le Blu-ray est en déclin, mais combien de temps encore il pourra survivre en dehors de cercles passionnés.
Avec cette annonce, Sony tourne en tout cas une page symbolique de l’histoire du Blu-ray, qu’il avait largement contribué à imposer. Sale temps, décidément, pour le disque optique.