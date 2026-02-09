Cette décision s’inscrit dans une trajectoire désormais bien identifiée. En 2024, Sony avait déjà réduit drastiquement les effectifs de sa division dédiée aux supports optiques. Début 2025, le groupe annonçait l’arrêt de la production des Blu-ray enregistrables, des MiniDisc et même des cassettes. L’abandon des enregistreurs Blu-ray apparaît donc moins comme une surprise que comme l’aboutissement logique d’un désengagement progressif. Quoiqu'il en soit, ce repositionnement n’est pas sans rappeler les récents mouvements de Sony sur le marché des téléviseurs, à travers son partenariat avec TCL.