« Afin de garantir notre conformité aux lois et réglementations en vigueur, y compris les récentes réglementations européennes en matière de contrôle des exportations et les restrictions commerciales, nous avons pris la décision inévitable d'interrompre les ventes des vidéos projecteurs Sony en Europe, une fois que le stock actuel sera épuisé. Nous restons attachés au respect des lois et réglementations en vigueur et aux pratiques commerciales responsables et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires commerciaux pour assurer une transition en douceur ».