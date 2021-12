À Noël, il y aura moins d'appareils photo sous le sapin, la faute à la pénurie

Vous le savez, depuis de très (trop) longs mois maintenant, la pénurie de semi-conducteurs provoque d'importantes ruptures de stock, notamment sur le marché vidéoludique. Les PS5 et Xbox Series X sont encore et toujours introuvables en boutiques, idem du côté des cartes graphiques les plus récentes, mais aussi de certains composants liés à l'automobile.

Une pénurie qui frappe également un autre secteur, à savoir celui de la photographie. En effet, Sony vient d'annoncer officiellement ne plus être en mesure de prendre la moindre commande pour son récent ZV-E10, commercialisé depuis août dernier.