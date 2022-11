La Xbox Series X sera encore en pénurie pour Noël, admet Microsoft France

« Les problèmes de fabrication de l'industrie et la disponibilité des matières premières ne se sont en réalité pas améliorés avec le temps », explique Laurent Michaud, économiste du jeu vidéo, à Challenges. Il rappelle que le Covid-19 sévit toujours en Chine, le pays menant une politique sanitaire bien plus stricte qu'en Europe, avec des confinements et des fermetures d'usines fréquents.