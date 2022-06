Une pénurie sans précédent touche les manettes Xbox

Les ruptures de stock sont malheureusement assez fréquentes sur le marché du jeu vidéo. Les éditions collector se vendent comme des petits pains et les accessoires en édition limitée disparaissent en un rien de temps. Mais cela devient réellement problématique lorsqu'il devient presque impossible d'obtenir des produits plus habituels comme les consoles. Ainsi, la PS5 et la Xbox Series X restent rares malgré leur année et demie d'ancienneté. Et ce n'est visiblement pas terminé…