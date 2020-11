Le groupe de "scalpers" qui avait acheté 3500 PS5, vient d'acheter… 1000 Xbox Series X

Via le logiciel CrepChiefNotify, un groupe n'a pas caché le fait d'avoir mis la main sur plus de 3 500 PS5 au Royaume-Uni. Ces dernières sont revendues à des utilisateurs très pressés d'avoir leur nouvelle PlayStation, qui n'hésitent pas à débourser plus de 1 000 dollars/euros.

Le groupe utilise en effet ce logiciel qui lui permet d'acheter automatiquement les consoles lorsque ces dernières sont à nouveau en stock. Ce dimanche, ce même groupe a annoncé avoir mis la main sur plus de 1 000 Xbox Series X, en provenance « d'une boutique très connue ».