Xbox Series X : les précommandes chez Amazon pourraient ne pas arriver pour les fêtes

Voici en substance ce qu'Amazon a envoyé à des clients comme Eric cité ci-dessus : « Nous espérons pouvoir vous envoyer votre console dans les prochaines semaines alors que nous recevons de nouveaux stocks en novembre et décembre. Nous mettons tout en œuvre pour que vous receviez votre commande aussi vite que possible et prévoyons qu'elle sera honorée d'ici au 31 décembre. »



Amazon avait ouvert les précommandes pour les Xbox Series X | S et PS5 en septembre et n'avait visiblement pas anticipé l'engouement généré par les consoles next-gen. Le géant américain avait même déjà averti de nombreux clients peu après le lancement des précommandes qu'ils pourraient ne pas recevoir leur console le jour de leur lancement.

Pour rappel, les Xbox Series X et S sont mondialement lancées aujourd'hui, respectivement à 499 € et 299 €. En espérant que certains aient tout de même réussi à les recevoir « Day One ».