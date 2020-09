PS5 : malgré les précommandes, Amazon ne garantit pas la livraison au lancement

En effet, le site américain a lancé les précommandes dans l'Hexagone le 17 septembre à 11h00 précise. Les stocks se sont rapidement envolés et une mauvaise nouvelle vient d'être communiquée à plusieurs clients. Ainsi, Amazon n'est plus certain de pouvoir livrer les joueurs en temps et en heure. Voici ce qu'indique une partie du mail reçu par des utilisateurs.