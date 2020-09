Sur Amazon, la Xbox One X a vu son rang au classement des ventes augmenter de 747 %

Pour divers analystes, ce serait (entre autres) une confusion des acheteurs, entre Xbox Series X et Xbox One X, qui serait à l'origine de cette hausse spectaculaire dans le classement des ventes les plus populaires du vendeur américain.

Certains se demandent même combien de personnes ont fait l'acquisition d'une « vieille » Xbox One X, en pensant précommander la future Xbox Series X… Sur Twitter, on a d'ailleurs pu voir des utilisateurs exhiber fièrement leur précommande de Xbox Series S, screenshot à l'appui, sur lequel on peut apercevoir… Une Xbox One X.