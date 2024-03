PlayStation VR2 : Sony stoppe la production de son casque de réalité virtuelle le temps d'écouler ses stocks

Il semble par ailleurs que les récents licenciements chez Sony (plus de 900 au total) aient joué un rôle déterminant dans cette décision d'arrêter provisoirement la production du PS VR2. Le studio Firesprite, qui était notamment à l'œuvre sur l'un des porte-étendards du PS VR2, Horizon: Call of the Mountain, a lourdement été affecté par ces réductions massives des effectifs.

D'autres équipes travaillant également sur des productions destinées au PS VR2 sont malheureusement concernées, affectant fatalement la production de plusieurs projets actuellement en cours de développement.

Pensez-vous que Sony doit baisser le prix de son PS VR2 pour pouvoir lui donner un nouveau souffle ?