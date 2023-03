PS VR2 : Sony va-t-il devoir baisser les prix ?

Toutefois, 599,99 euros était encore un prix trop élevé pour un marché qui demeure encore de niche. Le PS VR2 lui-même est en effet plus cher que le modèle PS5 équipé d'un lecteur Blu-ray, et 200 euros plus cher que son grand frère, premier du nom.

Et c'est sans compter sur une liste de jeux disponibles au lancement assez timide, avec comme porte-étendards exclusifs Horizon: Call of The Mountain, Gran Turismo 7 VR et Resident Evil Village VR. Le reste étant composé de jeux phares de la VR, mais déjà présents depuis longtemps sur d'autres plateformes comme Beat Saber. D'autant que les jeux acquis sur le PS VR1 ne sont pas rétrocompatibles.