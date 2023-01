Gran Turismo 7 : la VR arrivera en même temps que le PSVR2 !

Concernant les autres jeux disponibles au lancement, on sait que seront présents notamment le mode VR de Resident Evil Village ou encore le nouveau jeu dans l'univers d'Horizon, Horizon Call of the Mountain. Le jeu à la première personne Firewall Ultra devrait également être là, tandis qu'un mélange de nouveaux et d'anciens comme The Dark Pictures : Switchback VR, No Man's Sky, Demeo ou encore Pistol Whip et Star Wars : Tales from the Galaxy's Edge - Enchanced Edition sont en route.