Flop ou pas flop ? On connaît les chiffres des ventes du PS VR2 de Sony

En effet, d'après les chiffres des ventes communiqués par Sony et arrêtés au début du mois d'avril, le PS VR2 s'est écoulé à 600 000 exemplaires. Ce démarrage dépasse de 8 % celui du premier PS VR lancé en octobre 2016. On est plutôt loin de la catastrophe commerciale annoncée, d'autant plus que Sony a encore écoulé quelques unités supplémentaires entre début avril et aujourd'hui.

Reste à savoir maintenant quel avenir le fabricant réserve à son nouveau casque de réalité virtuelle, sachant qu'il a promis d'investir toujours plus d'argent dans le développement de nouvelles franchises, y compris bien sûr pour la section VR.