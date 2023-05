Nouvelle console, nouveaux jeux... PlayStation pourrait couper l'herbe sous le pied de Xbox

D'après le journaliste Jeff Grubb, le Japonais organiserait un nouveau PlayStation Showcase dans la semaine du 25 mai. Ainsi, le constructeur couperait l'herbe sous le pied à son principal concurrent, à savoir Microsoft, et pourrait en profiter pour montrer de nouveaux titres, dont le mystérieux jeu multijoueur dans l'univers de The Last of Us. De plus, le très attendu Marvel's Spider-Man 2 étant prévu pour débarquer en cette fin d'année, ce PlayStation Showcase serait l'occasion idéale de donner un premier aperçu détaillé du prochain jeu d'Insomniac Games.