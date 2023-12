PS VR2 : le mode VR de Resident Evil 4 enfin daté, et c'est pour très bientôt

Oui, le ticket d'entrée pour le PlayStation VR2 est cher. Il vous en coutera même 50 € de plus qu'une PS5. Mais, cela reste beaucoup moins cher qu'un combo casque + PC haut de gamme pour avoir une expérience VR AAA sur console. D'autant que les technologies embarquées dans ce PS VR2 sont pour la plupart en avance sur les modèles PC.

Maintenant, il va falloir attendre que les développeurs produisent des jeux ou des expériences capables de les exploiter à fond, mais les bases sont très solides. Avec un tarif aussi élevé dans une période où la plupart d'entre nous sommes prudent vis-à-vis de nos dépenses, espérons que Sony vende suffisamment d'unités pour motiver les studios à développer des vitrines à l'image d'Horizon Call of the Mountain. Quel dommage qu'Half-Life: Alyx ne soit pas disponible (pour le moment ?) sur ce PS VR2. Mais Gran Turismo 7 et Resident Evil Village devraient rapidement venir rassasier les amateurs d'immersion totale.

Néanmoins, le PlayStation VR2 n'en reste pas moins la plus accessible des expériences VR premium.