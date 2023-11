Tremble Forza Motorsport ! La plus grosse mise à jour pour Gran Turismo 7 est disponible (et elle est gratuite)

Le créateur de la saga Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, avait promis une mise à jour majeure pour Gran Turismo 7 en novembre. Et ce dernier n'a pas menti, puisque les joueurs peuvent dès à présent télécharger une nouvelle version 1.40 du jeu (contre 8,6 Go), qui va faire basculer Gran Turismo 7 en version « Spec II ». De quoi booster le contenu de l'exclusivité Sony, alors même qu'un certain Forza Motorsport est arrivée tout récemment chez la concurrence.